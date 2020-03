Business news: Polonia, a gennaio registrati ricavi record nel settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione della supervisione finanziaria polacca (Knf) ha comunicato che alla fine dello scorso mese di gennaio il settore bancario ha registrato un utile netto di 541,2 milioni zloty polacchi (135 milioni di euro), cioè 295,7 milioni di zloty (73 milioni di euro) di più rispetto al gennaio 2019. Secondo i dati della Knf alla fine di gennaio, 12 banche commerciali e 4 banche cooperative hanno comunque riportato una perdita per un valore totale di 226,8 milioni di zloty (56 milioni di euro). Queste banche in perdita costituiscono circa il 12,7 per cento della quota degli attivi del settore bancario e le banche restanti hanno guadagnato in totale 699,1 milioni zloty (174 milioni di euro). Secondo i dati del Knf alla fine di gennaio in Polonia operavano 30 banche commerciali, 526 banche cooperative e 33 filiali di istituti di credito. Le banche commerciali erano quasi il 90 per cento della struttura bancaria. Il 46 per cento del settore bancario era composto da capitali esteri, il 40,6 per cento da capitale del tesoro di stato e il 13,4 da capitale privato polacco. (Vap)