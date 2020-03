Business news: Fitch, in Ucraina crescita economica al 3,5 per cento nel 2020

- L’economia ucraina dovrebbe crescere del 3,5 per cento nel 2020. Queste le previsioni aggiornate dell’agenzia di rating Fitch, ripresa dai media ucraini. Nel 2021 la crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Ucraina dovrebbe toccare il 3,8 per cento, grazie al sostegno dei consumi privati e degli investimenti. Gli investimenti e la crescita economica dipenderanno dall’attuazione delle riforme nel paese, rileva Fitch, citando in particolare la situazione relativa allo stato di diritto, alla corruzione, alle dogane e al sistema fiscale. (Res)