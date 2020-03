Business news: Putin, sanzioni Usa contro Nord Stream 2 minano competitività economia europea

- Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro il gasdotto russo Nord Stream 2 per ridurre la competitività dell'economia europea. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista all’agenzia di stampa "Tass". Secondo il capo dello Stato, Washington si è sempre opposta allo sviluppo delle relazioni economiche tra Russia ed Europa, come già dimostrato durante i lavori di costruzione e messa in funzione del Nord Stream. "Ma se la fonte primaria di energia è più costosa del 25-30 per cento, allora riduce l'intera competitività dell'economia tedesca e di quella europea", ha affermato il presidente Putin. Il capo dello Stato russo, inoltre, ha confermato la volontà russa di mantenere attivo il transito di gas attraverso l’Ucraina. Mosca e Kiev hanno già firmato un accordo per garantire le forniture quindi, afferma Putin, le sanzioni statunitensi contro il Nord Stream 2 dovrebbero essere revocate. (Rum)