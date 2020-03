Coronavirus: governatore Catalogna annuncia isolamento della regione autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Catalogna, Quim Torra, ha annunciato questa sera in una conferenza stampa di avere richiesto al governo centrale di Madrid l’isolamento di tutta la regione autonoma per limitare la diffusione dell’epidemia di coronavirus. "Riteniamo di dover confinare tutta la Catalogna. Abbiamo la capacità di farlo", ha dichiarato Torra, secondo quanto riporta l’emittente catalana "Ccma". La regione autonoma della Catalogna aveva già predisposto la quarantena per le cittadine di Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui e Vilanova del Cami. Torra ha affermato di avere chiesto alla Spagna di "aiutare a chiudere le linee ferroviarie e gli aeroporti". Il governatore della Catalogna ha assicurato di aver indirizzato la richiesta al premier spagnolo, Pedro Sánchez, precisando che si attende una risposta per domani. La Spagna è il paese europeo più colpito dopo l’Italia e ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che in un solo giorno sono stati registrati mille casi in più, sforando la soglia dei 4 mila contagi.(Res)