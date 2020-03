Coronavirus: Campidoglio chiude ville e parchi recintati di Roma

- Chiusi ville, parchi pubblici e aree giochi recintati di Roma. Lo ha deciso in Campidoglio. "Al fine di contenere l’emergenza sanitaria ed evitare ogni possibile occasione di concentrazione di persone, con ordinanza della sindaca Virginia Raggi è stata disposta l'immediata chiusura di ville, aree giochi e parchi pubblici recintati di Roma. La misura, valida fino al 25 marzo, è finalizzata a contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19 - si legge nella nota del Campidoglio -. Sono esclusi dal provvedimento le aree e i parchi non recintati, come Villa Borghese, dove è invece previsto un aumento dei controlli per verificare il rispetto delle disposizioni fissate dal Dpcm dell’11 marzo 2019". (Com)