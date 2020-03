Coronavirus: governo Brasile "pronti a passare da raccomandazioni a determinazioni"

- Il portavoce della presidenza della Repubblica brasiliana, Otavio dos Regos Barros ha riferito che il governo è "mobilitato" per "proteggere la popolazione" dalla diffusione del coronavirus nel paese. "Nel corso della riunione interministeriale di oggi abbiamo analizzato le misure adottate finora e valutato come migliorarle", ha riferito Barros in una conferenza stampa presso il palazzo presidenziale. "Le misure preventive di monitoraggio della diffusione del virus già adottate sono state aumentate. Siamo passati da una fase di orientamento a una fase di raccomandazione. In scala potremmo presto giungere a una fase di determinazione. Abbiamo attivato protocolli internazionali e quotidianamente si svolgono riunioni presso il centro di emergenza istituito presso il ministero della Salute", ha affermato Barros. (segue) (Brb)