Coronavirus: sindacati proclamano sciopero in siti Leonardo, per azienda accordo possibile entro domenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie nazionali dei sindacati hanno provveduto a una richiesta di incontro urgente e immediata nella giornata odierna per trovare un'intesa di gestione per la settimana successiva. In queste ore, pur essendoci contatti in corso tra l'azienda e le Ooss, non si è ancora addivenuti a nessuna intesa condivisa complessiva e quindi Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per i siti nei quali non sia stato possibile trovare, sino ad ora, un'intesa e non sia stato consentito l'utilizzo di istituti contrattuali agibili, 16 ore di sciopero a copertura delle giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo prossimi e l'immediato sciopero del lavoro straordinario. Fonti aziendali, tuttavia, riferiscono che la trattativa è tutt’ora in corso ed emerge fiducia sulla possibilità di trovare entro la giornata di domenica una intesa che scongiuri lo stop. (Com)