Imprese: Usa apre indagine su Zte per possibili tangenti

- Il Dipartimento di Giustizia Usa sta indagando sul colosso tecnologico cinese Zte per possibili tangenti a funzionari stranieri. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando persone che hanno familiarità con la questione. L’indagine potrebbe concludersi con nuove sanzioni penali e aumentare le già crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina. L'indagine sulla corruzione comporta potenziali violazioni del Foreign Corrupt Practices Act (Fcpa) degli Stati Uniti, che impedisce alle aziende di pagare tangenti a funzionari governativi stranieri. Gli Stati Uniti di solito non hanno la giurisdizione per imporre l'Fcpa contro le società straniere che commerciano negli Stati Uniti, ma possono indagare su tali casi se le azioni hanno avuto luogo all'interno dei suoi confini o se il denaro usato nel presunto schema è passato attraverso il sistema finanziario Usa. Zte è già sotto osservazione dagli Stati Uniti dopo aver violato un accordo del 2017 in base al quale si è dichiarato colpevole di non aver rispettato le sanzioni statunitensi sull'Iran. Per questa violazione il gruppo ha pagato 892 milioni di dollari.(Nys)