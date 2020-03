Usa: Delta riduce i suoi voli del 40 per cento nei prossimi quattro mesi

- La compagnia aerea Usa Delta Airlines ha annunciato che ridurrà la sua capacità di volo del 40 per cento per i prossimi quattro mesi a causa dell'epidemia di coronavirus. Si tratta di un numero notevole rispetto alla riduzione originale del 15 per cento. Si tratta di un taglio più profondo alla capacità di Delta rispetto a quello fatto dopo gli attacchi dell'11 settembre del 2001. Il settore delle compagnie aeree ha dovuto diminuire di molto i voli dopo il crollo della domanda, visto che agli americani viene consigliato di evitare viaggi non indispensabili. Anche l’amministratore delegato di Delta, Ed Bastia, rinuncerà al suo intero stipendio per l'anno. "Chiedo a tutti voi di vedere cosa potete fare per aiutarci a risparmiare denaro", ha scritto Bastian in un memo interno. Infine Delta ha annunciato che tutti i voli per l’Europa, a parte Londra, saranno cancellati.(Nys)