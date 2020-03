Business news: Albania, gettito fiscale a 17 milioni di euro a gennaio 2020

- Il gettito fiscale in Albania nel gennaio 2020 ha raggiunto i 2,2 miliardi di lek (circa 17 milioni di euro). Lo rende noto un rapporto pubblicato dal ministero delle Finanze e economia di Tirana, secondo cui il gettito fiscale del primo mese del 2020 sarebbe cresciuto di 600 milioni di lek (4,8 milioni di euro) su base annua. Nell'anno in corso, il governo albanese prevede di raccogliere complessivamente 38 miliardi di lek (310 milioni di euro), come ricorda l'agenzia di stampa "Ata". (Alt)