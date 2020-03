Business news: Wizz Air sospende da Ungheria voli verso Milano, Treviso e Bergamo fino al 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air ha sospeso fino al 3 aprile i suoi voli in direzione di Milano, Treviso e Bergamo a causa dell'epidemia di coronavirus in corso e della quarantena in Italia settentrionale. La società ha informato l'agenzia di stampa "Mti". Wizz Air sta ancora decidendo se optare per un rimborso tradizionale ai passeggeri che hanno già acquistato biglietti o se depositare sui loro conti online il 120 per cento del prezzo del biglietto. Nel frattempo la società operatrice dell'Aeroporto internazionale Liszt Ferenc di Budapest ha dichiarato che non riceverà più voli da Milano, Bergamo e Treviso a partire da oggi. Dall'introduzione delle misure di prevenzione all'aeroporto, un totale di 5.919 passeggeri e 416 membri di equipaggio è stato sottoposto a verifiche della temperatura corporea. (Vap)