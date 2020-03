Business news: Interconnettore Grecia-Bulgaria, attività commerciali inizieranno nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata fissata nel secondo trimestre del 2021 la data per l’avvio delle operazioni commerciali dell’Interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb). È quanto affermato dal direttore esecutivo dell’operatore del progetto Icgb, Teodora Georgieva, all’agenzia di stampa azerbaigiana “Trend”. I lavori di costruzione del gasdotto, che dovrebbe fornire circa un miliardo di metri cubi di gas azerbaigiano alla Bulgaria, sono iniziati il 28 ottobre del 2019 e la durata di queste attività è stimata intorno ai 18 mesi. Al momento, nel territorio bulgaro si sta per aprire il secondo cantiere dove saranno stipati i materiali da costruzione, fra cui le condotte. Inoltre, sempre per quanto concerne la Bulgaria, sono state completate le principali gare d’appalto e sono stati assegnati i contratti più importanti. Il progetto dell’Igb prevede uno sviluppo in due fasi. Nella prima fase, la capacità del gasdotto sarà di 3 miliardi di metri cubi di gas. Nella seconda fase, anche a seconda dell'evoluzione del mercato, la capacità del gasdotto potrà essere aumentata a 5,3 miliardi di metri cubi di gas grazie all'aggiunta di una stazione di compressione. (Res)