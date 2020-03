Business news: Ucraina, voto su riforma mercato fondiario previsto per il 19 marzo

- Il testo di legge sulla riforma fondiaria ucraina potrebbe essere presentato per il voto alla Verkhovna Rada il 19 o 20 marzo. Lo ha reso noto il deputato ucraino Oleksiy Mushak, consigliere presidenziale per la riforma del mercato fondiario, tramite il proprio profilo Facebook. “Dieci giorni prima del voto sulla riforma fondiaria. Il parlamento ha lasciato 720 emendamenti da discutere, prima del voto finale”, ha scritto Mushak. Per questo motivo, il voto in aula potrebbe tenersi il 19 o il 20 marzo, a seconda della rapidità con cui verrano discussi gli emendamenti. (Res)