Business news: memorandum d'intesa tra la greca Ppc e la tedesca Rwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica greca Public Power Corporation (Ppc) ha firmato con la tedesca Rwe un memorandum d'intesa per valutare le prospettive di cooperazione, in particolare sullo scambio di esperienze relative alla decarbonizzazione e sull'attuazione di progetti legati alle energie rinnovabili in Grecia. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui l'interesse di Rwe sarebbe in particolare diretto verso un piano per l'installazione di un parco fotovoltaico a Ptolemaida e per la trasformazione di alcuni impianti di elettricità a lignite nella Macedonia occidentale. (Gra)