Coronavirus: Jack Ma di Alibaba manderà mascherine e test gratis in Usa

- Mentre il governo degli Stati Uniti promette di aumentare ulteriormente i test per il Covid-19, Jack Ma, cofondatore del colosso tecnologico cinese Alibaba, ha detto di voler offrire test e mascherine gratis agli Stati Uniti. L'organizzazione filantropica di Ma, la Jack Ma Foundation, ha detto che donerà 500.000 kit di test Covid-19 e 1 milione di maschere protettive per gli Stati Uniti. L'azione arriva dopo che le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno lottato per settimane per testare le persone per il nuovo coronavirus, rimanendo molto indietro rispetto ai tassi di test in altri paesi sviluppati come l'Italia e la Corea del Sud.(Nys)