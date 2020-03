Business news: Polonia, Lot sospende tutti i voli verso Italia fino al 12 marzo per misure coronavirus

- La compagnia aerea polacca Lot ha sospeso i voli verso l'Italia fino al 12 marzo. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa "Pap" il portavoce della compagnia, Michal Czernicki. "In relazione alle restrizioni alla circolazione introdotte in Italia e al minor interesse registrato per i viaggi verso Milano e Venezia, Lot sospende fino al 12 marzo tutti i viaggi verso il paese. Tutti coloro che hanno acquistato biglietti per le tratte coinvolte sono stati informati", spiega Czernicki. (Vap)