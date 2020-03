Business news: rapporto Sipri su Russia, nel 2015-2019 esportazioni armi in calo al 21 per cento

- Tra il 2015 e il 2019, la quota della Russia nel mercato internazionale delle armi è diminuita al 21 per cento dal 27 per cento del quinquennio precedente. È quanto si apprende nel rapporto per il 2015-2019 dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Inoltre, negli ultimi cinque anni, le esportazioni per la difesa russe hanno subito un netto declino del 18 per cento rispetto al 2010-2014. A pesare è stata la domanda significativamente inferiore da parte dell'India, il più importante acquirente di armi della Russia. Inoltre, le vendite di armi russe alla Siria sono crollate dell'87 per cento. (Geb)