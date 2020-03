Business news: Air Serbia, 28 per cento passeggeri in più a febbraio

- La compagnia di volo Air Serbia ha registrato a febbraio un aumento nel numero di passeggeri del 28 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il dato è comunicato dalla stessa compagnia aerea attraverso una nota. I passeggeri sono stati a febbraio 145.610, con un aumento di 32 mila unità rispetto a febbraio 2018. Il flusso di passeggeri ha registrato nel 2019 un costante aumento anche per l'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. L'anno scorso il transito complessivo è stato di 6 milioni di passeggeri, secondo un comunicato della società Vinci Airports a cui è stata affidata la gestione dello scalo della capitale della Serbia. Il flusso nel 2019 è aumentato del 9,2 per cento rispetto al 2018, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno appena trascorso l'aumento è stato del 15,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Il risultato, precisa la nota, è dovuto anche all'introduzione di 13 nuove linee internazionali. (Seb)