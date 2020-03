Business news: Servizio anti-monopoli russo vigilerà su prezzi a causa del deprezzamento del rublo

- Il Servizio federale anti-monopoli della Russia (Fas), alla luce del repentino deprezzamento del rublo, garantirà il monitoraggio regolare dei prezzi una serie di beni socialmente importanti. Lo ha riferito a "Ria Novosti" l'ufficio stampa del dipartimento. Il dollaro e l'euro si sono apprezzati contro il rublo nella giornata di negoziazioni sule mercato Forex, raggiungendo rispettivamente il valore di 75,67 e 86,09 rubli. La svalutazione è stata solo in minima parte riassorbita. Il crollo del valore del rublo si è verificato in seguito al calo del 30 per cento dei prezzi del petrolio. (Rum)