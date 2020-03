Usa: una seconda persona che è stata con Trump in Florida positiva al coronavirus

- Ci sarebbe una seconda persona positiva al coronavirus che nei giorni scorsi è stata nello stesso luogo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Si tratta di una persona che ha partecipato al pranzo ospitato da Trump in Florida per il Trump Victory, un comitato che raccoglie fondi per la campagna di Trump e il Partito repubblicano. Il presidente ha parlato all'evento. Il giorno prima, sabato 7 marzo, Trump ha cenato ed è stato fotografato con un alto funzionario brasiliano che in seguito è risultato positivo.(Nys)