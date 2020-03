Business news: compagnia russa Aeroflot riduce collegamenti con Iran

- **La compagnia aerea russa Aeroflot ridurrà il numero di voli verso l'Iran. Lo ha reso noto la stessa compagnia, ripresa dall'agenzia di stampa "Tass". A partire dall'8 marzo, la principale compagnia aerea russa effettuerà un solo collegamento per l'Iran a settimana, mentre in precedenza erano cinque. Aeroflot non ha dato una spiegazione per la sospensione dei voli, per quanto la motivazione risieda probabilmente nella diffusione del coronavirus in Iran. In precedenza Aeroflot ha sospeso alcuni voli per l'Italia, la Corea del Sud e il Vietnam, citando il calo della domanda. (Rum)