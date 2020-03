Business news: Fitch, calo prezzi petrolio provocherà in Russia aumento deficit e svalutazione

- Il calo dei prezzi del petrolio a quasi 30 dollari al barile a seguito del mancato accordo fra i paesi dell'Opec e di quelli non facenti parte del cartello petrolifero è una minaccia per la Russia che rischia un aumento del deficit di bilancio e delle svalutazioni del rublo. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik”, Dmitrij Marinchenko, un rappresentante dell’agenzia di rating Fitch. "È improbabile che Mosca si aspettasse che i prezzi del petrolio scendessero a quasi 30 dollari al barile. Questa sorpresa è molto spiacevole, anche per coloro che hanno preso la decisione di uscire dall'accordo Opec+. Questo livello di prezzi non può essere definito esattamente positivo per la Russia”, ha detto Marinchenko “secondo cui il paese dovrà affrontare un deficit di bilancio e una svalutazione” e quindi saranno necessari “dei negoziati per aumentare l'onere fiscale delle compagnie petrolifere". La settimana scorsa la Russia non ha accettato la proposta dei paesi dell’Opec di operare un nuovo taglio alla produzione di 1,5 milioni di barili, di fatto bloccando l’efficacia del cosiddetto accordo Opec+. (Rum)