Business news: Russia, Fondo sovrano in grado di sostenere calo prezzi petroliferi per 6-10 anni

- La liquidità del Fondo di previdenza nazionale – il Fondo sovrano russo – coprirà le perdite di bilancio dovute al calo dei prezzi del petrolio. È quanto si legge sul sito web del ministero delle Finanze russo. In uno scenario pessimistico, questi fondi saranno sufficienti per un periodo fra i sei e i dieci anni. A partire dal primo marzo, il volume dei Fondo (contabilizzando anche ulteriori ricavi da petrolio e gas) ammontava a circa 118,8 miliardi di euro, pari al 9,2 per cento del Pil russo. Allo stesso tempo, nel caso di una riduzione delle attività del Fondo al di sotto del 5 per cento del Pil, lo sfruttamento della liquidità del Fondo a livello annuale non potrebbe superare l'un per cento del Pil. I prezzi del petrolio sono crollati nelle ultime ore dopo la mancata intesa fra i paesi dell’Opec e i produttori petroliferi non facenti parte del Cartello di estendere il cosiddetto accordo Opec+ che negli ultimi anni ha contenuto la produzione per favorire la stabilità dei prezzi. (Rum)