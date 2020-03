Usa: aziende alimentari temono carenza di manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende alimentari Usa si stanno preparando a una possibile carenza di manodopera man mano che la pandemia di coronavirus si intensificherà, il che potrebbe lasciare senza abbastanza lavoratori per fabbricare, consegnare e disporre i generi alimentari nei negozi nei prossimi mesi. Man mano che il virus si diffonde, scrive il Washington Post, i supermercati e le strutture di distribuzione affrontano una scelta difficile: in che modo mantenere gli scaffali pieni di beni di prima necessità mantenendo i lavoratori al sicuro. Alcune catene stanno già razionando i prodotti mentre gli scaffali si svuotano di pasta, riso e verdure surgelate e i clienti aspettano in fila per comprare carta igienica e acqua in bottiglia, come di solito succede prima di un uragano. (Nys)