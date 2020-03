Business news: Coronavirus, governo greco vara prime misure economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benefici fiscali e assicurativi, nonché spese aggiuntive per il sistema sanitario. Queste sono le prime misure economiche varate dal governo greco per fare fronte ai danni prodotto dall’epidemia di coronavirus nel paese. Inoltre, come riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sono state annunciate nuove possibili iniziative, che costituiranno la seconda serie di misure da parte dei ministeri competenti e che saranno presentate per la discussione nelle istituzioni europee nei prossimi giorni. In questo contesto, al fine di prevenire la diffusione del virus e rafforzare i sistemi sanitari, oltre a stimolare la liquidità e salvaguardare l'occupazione, i ministeri delle Finanze e del Lavoro hanno chiesto di esentare l'impatto fiscale di queste misure dal quadro esistente, in linea con la flessibilità consentita in situazioni di emergenza ai sensi delle norme dell'Unione europea. (Gra)