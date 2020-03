Coronavirus: bar trovato aperto a Cisterna Latina, scatta denuncia e sequestro

- Non rispetta il decreto Dpcm che impone la chiusura alle attività commerciali per arginare il diffondersi del Coronavirus e un bar di Cisterna di Latina è stato sequestrato dalla polizia. Nel corso dei controlli gli agenti del commissariato ieri mattina hanno trovato in Via Roma, un bar che era regolarmente aperto, nonostante l’espresso divieto. L’attività è stata fatta immediatamente chiudere e il titolare informato del suo deferimento alla Procura della Repubblica per non aver osservato un provvedimento ministeriale. Inoltre gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo del locale, allo scopo di impedire una reiterazione del reato.(Rer)