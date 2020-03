Coronavirus: Casu (Pd), il fatiscente Forlanini non è utilizzabile per battaglia storica

- "Stiamo combattendo una battaglia storica che vede la sanità del Lazio in prima linea. Prima di parlare Virginia Raggi dovrebbe aprire gli occhi sulla città: il vecchio e fatiscente Forlanini chiuso dal 2008 non è assolutamente utilizzabile per dare risposta all'emergenza che stiamo affrontando. I romani si aspettano dalle istituzioni risposte concrete e percorribili. Oggi più che mai Roma ha bisogno di unità e responsabilità non di polemiche e fakenews". Lo dichiara in una nota il segretario del Partito democratico Roma Andrea Casu. (Com)