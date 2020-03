Coronavirus: governo Brasile "pronti a passare da raccomandazioni a determinazioni" (2)

- Il portavoce di Bolsonaro ha annunciato anche le ulteriori misure adottate d'accordo con il ministero dell'Economia. "Abbiamo disposto il pagamento di metà della tredicesima mensilità per tutti i pensionati ad aprile e proposto la riduzione del tasso di interesse sui prestiti concessi ai pensionati. In aggiunta abbiamo messo a disposizione delle banche pubbliche fondi per 75 milioni di real (15 milioni di euro) in per prestiti agevolati ad agricoltori e pensionati". In ultimo Barros ha chiarito che il paese è pronto ad affrontare la crisi. "Abbiamo avuto altri casi simili come l'influenza H1N1 o lo Zika virus e la nostra azione è stata riconosciuta come referenza dall'Organizzazione mondiale della Salute (Oms). Ora è il momento di tranquillizzare la popolazione, siamo mobilitati, preparati e informeremo con trasparenza la popolazione in merito a ogni azione intrapresa dal governo e dalla presidenza". (segue) (Brb)