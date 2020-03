Coronavirus: governo Brasile "pronti a passare da raccomandazioni a determinazioni" (3)

- Le ulteriori misure adottate dal governo di Brasilia si aggiungono a quelle varate nel corso della giornata per tentare di contenere la diffusione del coronavirus nel paese. Poche ore prima del pronunciamento, infatti, il ministero dell'Economia brasiliano ha annunciato anche che azzererà le tariffe sulle importazioni di prodotti medici per aiutare a combattere il coronavirus. L'elenco di prodotti medici e ospedalieri importati che avranno la preferenza tariffaria per garantire la fornitura e avranno priorità nello sdoganamento sarà stilato in collaborazione con il ministero della Salute. "Abbiamo grandi preoccupazioni riguardo alle catene di produzione, ed è necessario capire quali materiali stanno terminando e di quali c'è maggiore necessità per fornire assistenza, in modo di poter garantire per questi prodotti uno sdoganamento più rapido, oltre a una riduzione delle tariffe", ha affermato il viceministro dell'Economia, Marcelo Guaranys. (segue) (Brb)