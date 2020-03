Business news: Kazakhstan, istituito gruppo operativo per fronteggiare calo prezzi petroliferi

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha presieduto una riunione del governo organizzata per discutere l’impatto sull’economia del paese del calo dei prezzi del petrolio. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa della presidenza kazakha, il capo dello Stato ha assegnato diversi compiti al governo, alla Banca centrale e ad altre agenzie pubbliche. È stato istituito, quindi, un gruppo operativo incaricato di gestire la situazione che sarà guidato dal premier, Askar Mamin. L’obiettivo del gruppo sarà formulare un programma speciale per sostenere l'occupazione della popolazione, in particolare per quanto concerne le grandi imprese. Il presidente ha affermato che l’obiettivo principale è fornire il maggior numero possibile di posti di lavoro. Inoltre, il governo si adopererà ad attuare una revisione del bilancio pubblico per il periodo 2020-22. Tokayev ha inoltre affermato che le spese di bilancio dovrebbero essere ridotte. I prezzi del petrolio sono crollati nelle ultime ore dopo la mancata intesa fra i paesi dell’Opec e i produttori petroliferi non facenti parte del Cartello a sostegno dell'estensione del cosiddetto accordo Opec+ che negli ultimi anni ha contenuto la produzione per favorire la stabilità dei prezzi. (Res)