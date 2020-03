Coronavirus: Assemblea capitolina indica in odg richieste al governo per commercianti e albergatori romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taglio, sospensione dei tributi e sostegno economico ad albergatori e commercianti. All'unanimità l'Assemblea capitolina - riunita a porte chiuse in seduta straordinaria sull'emergenza coronavirus - ha approvato l'odg a prima firma del presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia. L'ordine del giorno impegna il sindaco di Roma Virginia Raggi e la sua giunta "a prevedere agevolazioni in merito ai tributi locali" e "a valutare la sospensione con rateizzazione del pagamento della tassa di soggiorno e dei canoni di locazione e concessione dovuti a Roma Capitale". Questi punti - ha anticipato la prima cittadina nel suo intervento in Aula - sono stati già stato inseriti in una memoria di giunta approvata in giornata. L'ordine del giorno prevede inoltre un elenco di azione - del tutto simili a quelle di cui si discute a livello nazionale - che la prima cittadina dovrebbe richiedere al governo per il sostegno a piccoli imprenditori che hanno chiuso a causa delle norme anti-epidemia e agli albergatori che hanno drasticamente ridotto la loro attività. I provvedimenti richiesti sono: la possibilità di attivare la cassa integrazioni per i dipendenti, all'erogazione straordinaria del reddito di cittadinanza per gli imprenditori, e il taglio dei tributi dovuti.(Rer)