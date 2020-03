Coronavirus: ok Assemblea capitolina ha contributo comune 100% per vincitori "Estate romana"

- Portare al 100 per cento il contributo del comune (attualmente all'85) per i vincitori del bando dell'Estate romana. È questa la proposta contenuta in un odg del Pd capitolino approvato questo pomeriggio in Assemblea capitolina e votato anche dalla maggioranza M5s. L'obiettivo dell'atto è quello di aiutare le realtà del mondo della cultura in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, argomento al centro del dibattito a porte chiuse che si è svolto questo pomeriggio in Aula Giulio Cesare. (Rer)