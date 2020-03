Coronavirus: fonti Mef, al lavoro per sospensione adempimenti tributari e sostegno partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge di prossima adozione da parte del governo contiene misure di sostegno per i contribuenti, correlate alle misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid–19, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti. E' quanto si apprende da fonti del ministero delle Finanze. In particolare, si sta lavorando per la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, rimanendo ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto -legge 2 marzo 2020, n. 9 recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Per quanto riguarda i versamenti, si lavora per sostenere i titolari di partita Iva, individuati in base al volume d’affari, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai soggetti di minori dimensioni ed ai soggetti dei settori maggiormente colpiti, a prescindere dalle dimensioni, saranno sospesi i versamenti in scadenza nel mese di marzo. (Rin)