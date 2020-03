Usa: a New York 154 casi di coronavirus, 421 in tutto lo stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di New York ha confermato 421 casi di coronavirus, con il numero di casi presso la contea di Westchester e New York quasi uguale, ha affermato il governatore Andrew Cuomo. Ci sono 158 casi di virus nella contea di Westchester, uno dei principali epicentri in Usa, e 154 a New York. Lo hanno fatto sapere le autorità dello stato. Il numero di casi in città è triplicato da mercoledì. “Suppongo che ci siano migliaia e migliaia di casi in giro per lo stato di New York”, ha affermato Cuomo, sottolineando che il conteggio ufficiale, anche se aumenta costantemente, non è rappresentativo della diffusione totale del virus nello stato. In tutto lo stato, 50 persone che hanno scoperto di avere il virus sono ricoverate in ospedale, ha affermato Cuomo. Tredici di loro sono in reparti di terapia intensiva. Lo stato ha 3.200 letti disponibili in terapia intensiva e non ha la capacità di crearne altri, ha dichiarato Cuomo.(Nys)