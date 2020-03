Coronavirus: sindacati proclamano sciopero in siti Leonardo, per azienda accordo possibile entro domenica

- Nel corso di queste convulse giornate, con un grandissimo senso di responsabilità, Fim Fiom Uilm in tutti i siti italiani di Leonardo hanno gestito, con accordi sindacali, questa prima fase critica legata all'emergenza del coronavirus. Secondo quanto si legge in una nota sindacale, giorno dopo giorno si è cercato di allargare l'utilizzo del lavoro agile, modificato i turni di lavoro ed i turni di refezione in mensa, ampliato le flessibilità in ingresso e uscita, siamo intervenuti con iniziative per evitare assembramenti, allargato l'utilizzo dei permessi retribuiti per visita medica, previsto interventi di pulizia e sanificazione. Secondo le tre sigle sindacali, tuttavia, restano però siti dove rimangono complicazioni e limitazioni che vanno superate nell'applicazione di queste norme, anche in virtù della forte presenza di lavoratori diretti di produzione dove è estremamente più complesso trovare soluzioni organizzative compatibili con le indicazioni previste dai Dpcm. Le Rsu e le strutture territoriali, in alcuni siti considerati a maggior rischio, hanno chiesto di osservare un periodo di chiusura per provvedere a mettere in campo tutte le azioni possibili funzionali a garantire la sicurezza e il diritto alla salute dei lavoratori. (segue) (Com)