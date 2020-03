Coronavirus: ok aula Giulio Cesare a odg per servizio a domicilio farmaci e cibo ad anziani

- Un servizio a domicilio di consegna di cibo e farmaci per anziani e persone fragili con tanto di numero verde da contattare per le prenotazioni. L'Assemblea capitolina ha approvato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegna il sindaco Virginia Raggi e la sua giunta "a promuovere, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, un servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità (generi alimentari, medicinali), a favore degli anziani, delle persone con problemi di disabilità o con patologie gravi, privi di una rete familiare in grado di assisterli, prevedendo a tale scopo l'attivazione di un numero verde dedicato attraverso il quale si potrà chiedere e prenotare il servizio, che dovrà essere ampiamente pubblicizzato con tutti i mezzi a disposizione: siano incaricati di effettuare le consegne lirzo d'intesa con la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Farmacap, di volontari che segnali, dotati di un apposito tesserino di riconoscimento". (Rer)