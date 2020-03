Coronavirus: salme trattenute in ospedale e parenti in quarantena, ecco perché gli obitori sono pieni

- Salme infette trattenute nelle camere mortuarie degli ospedali e parenti a loro volta contagiati o in isolamento perché entrati in contatto con la vittima. Ecco perché l’emergenza coronavirus ha creato problemi anche agli obitori, tanto da spingere il Comune di Milano a stabilire che la famiglia deve dare disposizioni per la sepoltura entro cinque giorni dalla morte del caro, mentre il regolamento comunale dei servizi funebri ne prevede trenta. Una misura che si è resa necessaria non tanto per il numero dei morti a Milano, quanto per la loro prolungata permanenza negli obitori degli ospedali. Agenzia Nova ha contattato Impresa San Siro, la più grande azienda di onoranze funebri del capoluogo lombardo: dei circa 15 servizi svolti ogni giorno, al momento solo uno o due sono per morti positivi a Covid-19. “In questo momento per quanto riguarda il numero di decessi ordinari, fortunatamente non c’è un’alta mortalità e questo ci aiuta. Aggiungendo i morti da coronavirus, quindi, a Milano non siamo ancora in una situazione di crisi”, ci spiegano, memori di altre emergenze, come il disastro aereo di Linate - “quando gestimmo più di cento salme in contemporanea” - o l’estate 2003, quando “noi, abituati a fare 15/20 servizi al giorno, ci siamo trovati per un mese e mezzo a farne una media di 50/60”. “Oggi - assicurano - non siamo in quelle condizioni e speriamo di non arrivarci. Comunque noi siamo pronti all’emergenza, nel nostro magazzino abbiamo 2.000 bare, ma speriamo di non doverle usare”. Impresa San Siro tende una mano ad ospedali e Comune anche per la gestione delle salme. “Se ci chiedono collaborazione, noi gliela daremo, come abbiamo sempre fatto”, assicurano, mettendo a disposizione i loro quasi sessanta posti tra celle frigorifere e camere ardenti. (segue) (Rem)