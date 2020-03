Coronavirus: salme trattenute in ospedale e parenti in quarantena, ecco perché gli obitori sono pieni (2)

- Al momento, tuttavia, la maggior parte dei cadaveri dei morti positivi al coronavirus lì non può entrare, perché molte direzioni sanitarie degli ospedali, come il Niguarda e il Sacco, hanno deciso di usare per i casi di coronavirus i protocolli previsti per le malattie infettive. Questo comporta - spiega Impresa San Siro ad Agenzia Nova - che “la salma non viene vestita, viene lasciata in un contenitore morbido chiuso con una cerniera a lampo e viene semplicemente consegnata all’impresa di pompe funebri per essere riposta nella cassa e venire portata alla sepoltura o al crematorio”. Il funerale invece è stato vietato dal dpcm dell’8 marzo, ma era già da 15 giorni che la partecipazione alle cerimonie veniva consentita solo ai parenti stretti, ai quali anche oggi piacerebbe comunque assistere al momento della tumulazione, spesso preceduto da una benedizione del parroco. È probabile, però, che le famiglie siano a loro volta in quarantena. “Non potendole incontrare, cerchiamo di aiutarle nel risolvere i problemi tramite posta elettronica. Altrimenti bisogna aspettare che escano dalla quarantena”, spiega Impresa San Siro. Da domani a Milano non sarà più così: se le famiglie non daranno disposizioni per la sepoltura entro cinque giorni dalla morte, la salma verrà inumata in un apposito campo del Cimitero Maggiore. Solo successivamente i parenti potranno richiedere un’esumazione straordinaria per trasferirla, così come solo passata l’emergenza sanitaria potranno organizzare la celebrazione dei riti funebri. (Rem)