Stati Uniti: indici Wall Street in crescita dopo annuncio Trump su coronavirus

- I principali indici di Wall Street sono cresciuti di circa il 7 per cento dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per affrontare la diffusione del coronavirus promettendo fino a 50 miliardi di dollari per sostenere gli Stati colpiti. Dopo le perdite di questi giorni, l’indice S&P 500 è cresciuto di oltre 7 per cento al pari degli altri principali indici di Wall Street, il Dow Jones e il Nasdaq. Trump ha affermato che l'amministrazione sta lavorando con Google per sviluppare un sito web volto a determinare se una persone ha bisogno di un eventuale test per certificare la positività al coronavirus, indirizzandolo verso il centro disponibile più vicino. La misura tenta di evitare di mettere sotto pressione il sistema sanitario statunitense.(Nys)