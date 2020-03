Coronavirus: Trump, con emergenza nazionale 50 miliardi di dollari a Stati più colpiti

- Maggiore flessibilità per gli ospedali del paese e una partnership con il settore privato. Queste alcune delle azioni fondamentali che l’amministrazione statunitense metterà in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus indicate dal presidente Donald Trump, in un discorso pronunciato alla Casa Bianca. Parlando dal Giardino delle rose, il presidente ha proclamato ufficialmente lo stato di emergenza nazionale, che prevede lo stanziamento di fondi per 50 miliardi di dollari per sostenere gli Stati colpiti dall'epidemia. “Chiedo a tutti gli ospedali del paese di attivare piani di emergenza, per fare fronte alle esigenze degli americani”, ha detto Trump. Il provvedimento “conferirà maggiori poteri al segretario alla Salute, per dare a tutti gli ospedali del paese la massima flessibilità per fronteggiare il virus”. Tra le misure previste anche quella che permetterà ai medici di fornire aiuto alle strutture ospedaliere in difficoltà indipendentemente dallo Stato di appartenenza. “Verranno rimossi tutti gli ostacoli per curare i nostri cittadini, le risorse non verranno risparmiate”, ha assicurato il capo dello stato. Trump ha inoltre annunciato “una nuova partnership col settore privato”, per garantire che chi ha bisogno del test mossa averlo in modo veloce e economico. Il presidente ha annunciato dalla prossima settimana saranno già disponibili 500 mila test. (Nys)