Coronavirus: governo Brasile "pronti a passare da raccomandazioni a determinazioni" (4)

- Il ministero della Salute, dal canto suo, ha raccomandato ai viaggiatori internazionali che arrivano in Brasile di rimanere in isolamento per 7 giorni, anche se non presentano sintomi di Covid-19. Secondo il ministero, i viaggiatori internazionali dovrebbero cercare una struttura sanitaria solo se, durante questo periodo di isolamento, dovessero mostrare febbre, mancanza di respiro (dispnea) o tosse. Le linee guida sono state inviate dal ministero a tutti gli stati. Il sottosegretario alla sorveglianza sanitaria del Ministero, Wanderson Oliveira, ha avvertito che, a causa del cambiamento climatico con l'arrivo dell'inverno la prossima settimana, ci sarà un aumento delle malattie respiratorie legato alla stagionalità, tra queste anche il coronavirus. Per questo motivo, dovrebbero essere adottate misure non farmacologiche come evitare il contatto tra le persone e lavarsi spesso le mani. Il ministero ha avvertito che se le misure proposte non venissero rispettate, è possibile che il numero di casi raddoppierà ogni tre giorni. (segue) (Brb)