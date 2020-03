Coronavirus: riunione Conte-sindacati-imprese su sicurezza lavoro aggiornata a mezzanotte e mezza

- Il confronto tra governo, sindacati e imprese è stato aggiornato a mezzanotte e mezza. Lo si apprende da fonti sindacali. Al centro dell'incontro la definizione di un protocollo condiviso per la sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce delle nuove misure per il contenimento del coronavirus. La riunione, iniziata questa mattina e sospesa dopo alcune ore per permettere di valutare le varie proposte sul tavolo in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha conosciuto un'altra battuta di arresto circa mezzor'ora fa. (Rin)