Coronavirus: Berlusconi, che errore Bce, indispensabile immettere soldi sul mercato

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha voluto insistere oggi "sulla necessità di difendere i posti di lavoro e di sostenere direttamente chi non può lavorare e le imprese costrette a chiudere" a causa del coronavirus. "Che errore la Bce: è indispensabile - sostiene l'ex presidente del Consiglio - immettere soldi sul mercato e permettere alle banche di erogare prestiti a chi ne ha bisogno. Siamo al lavoro in Europa per cambiare questo orientamento o Covid 19 lascerà un deserto economico. Ringrazio di cuore ancora una volta tutti gli italiani che sono in campo per garantire salute e sicurezza e i tanti professionisti che con coraggio e sacrificio curano e proteggono chi è stato raggiunto dal virus", ha concluso Berlusconi.. (Rin)