Coronavirus: Enac, ecco le regole per stop temporaneo di alcuni aeroporti

- In applicazione del decreto ministeriale del 12 marzo 2020 con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha limitato l’operatività del sistema aeroportuale italiano, l'Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), ha disposto quanto segue. Devono garantire l’operatività aeroportuale senza limitazioni le società di gestione degli aeroporti inclusi nell’articolo 2 comma 1 del decreto: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di Stato, trasporti organi, Canadair e servizi emergenziali. (segue) (Com)