Coronavirus: M5s e Fd'I in Assemblea capitolina votano per ri-apertura Forlanini

- M5s, Fratelli d'Italia e Sinistra per Roma in Assemblea capitolina approvano diversi ordini del giorno per chiedere la ri-apertura di diversi ospedali in città per affrontare l'emergenza coronavirus. In particolare, l'odg presentato dalla consigliera M5s Gemma Guerrini prevede l'impegno per la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta "ad attivarsi per restituire all’uso sanitario pubblico, nell’immediato e nel più breve tempo possibile, gli spazi degli ospedali storici di Roma (Carlo Forlanini, Nuovo Regina Margherita, S. Maria e San Gallicano a Trastevere e San Giacomo in Augusta) attualmente liberi, agibili e adeguati, e all’emergenza di posti letto e di strutture ospedaliere che il Paese e la città stanno vivendo". Con lo scopo, spiega il documento di "avere maggiore possibilità di distribuire i pazienti in luoghi adatti, senza costringere al ricorso a tendopoli ed altre forme di allestimenti estemporanei". Nel lungo periodo, poi, l'ordine del giorno chiede a sindaco e giunta di "attivarsi affinché, con tempi diversi e con risorse diversificate, gli ospedali storici di Roma, Carlo Forlanini, Nuovo regina Margherita, S. Maria e San Gallicano a Trastevere e San Giacomo in Augusta, tornino a svolgere la loro funzione di assistenza ospedaliera pubblica e specializzata, quali risorse imprescindibili e presidio indispensabili per le esigenze sanitarie della capitale d’Italia". L'atto ha ricevuto il voto negativo del gruppo capitolino del Pd. (Rer)