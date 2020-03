Coronavirus: Rampelli, al Sant'Andrea ho visto sacrifici medici e ospedale d'eccellenza

- Il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli ha effettuato un sopralluogo per vedere con i propri occhi lo stato dell'arte dell'ospedale Sant'Andrea di Roma in piena emergenza coronavirus, scelto dalla Regione come centro dedicato. "Dopo più di dieci anni di abbandono del gigantesco edificio che ospita il nosocomio -si legge in una nota di Rampelli- e dopo qualche trascuratezza di troppo da parte di Zingaretti, ora la nuova 'chiamata alle armi' che trova tutti pronti: manager, medici, infettivologi, igienisti, infermieri, tecnici. Ho trovato -continua il deputato di Fratelli d'Italia- una situazione degna della migliore tradizione italiana. C'è stato un lavoro enorme che sta proseguendo con ritmi incessanti". Sei tendoni della Protezione civile montati e attrezzati in tempi celeri. Nove nuovi posti letto di terapia intensiva davanti al pronto soccorso. Si tratta di postazioni di pre-triage per offrire ai "potenziali" malati di Covid-19 una corsia diversa. E poter garantire anche le prestazioni ordinarie senza pericolo di promiscuità. Riapertura del reparto di malattie infettive. laboratorio d'anali di riferimento. Apertura di 10 posti di terapia intensiva al nono piano dell'ospedale con cantiere aperto e previsione di altri posti letto, sempre per terapia intensiva e sub-intensiva. "Ho trovato un ospedale ordinato -continua Rampelli- anche per la minore pressione sul Pronto soccorso da parte di pazienti impropri. Ovviamente il confort non è il primo pensiero di chi deve contrastare un'epidemia-pandemia, è importante anche questa centralità data al malato e alle sue esigenze". (Com)