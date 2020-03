Coronavirus: Assemblea capitolina approva odg per guanti e mascherini a dipendenti Atac e Ama

- Fornire a tutto il personale capitolino, e in particolare i dipendenti di Ama e Atac di guanti e mascherine per poter lavorare in sicurezza. È questo uno degli "impegni" per il sindaco di Roma Virginia Raggi e la sua giunta votato questo pomeriggio dall'Aula Giulio Cesare nel corso della seduta straordinaria a porte chiuse dedicata all'emergenza. La proposta è stata approvata in diversi atti presentati, trasversalmente da tutte le forze politiche così come la richiesta di annullamento delle rette di mense e trasporti scolastici e asili nido. Su quest'ultimo punto in apertura di seduta il sindaco Virginia Raggi ha informato che la giunta è già intervenuta con una memoria approvata in mattinata. (Rer)