Coronavirus: Assemblea capitolina approva odg, stop Iva e contributi associazioni sportive

- L'Assemblea capitolina - riunita in seduta straordinaria a porte chiuse sull'emergenza coronavirus - ha approvato un ordine del giorno a prima firma della consigliera della lista civica "Roma torna Roma", Svetlana Celli, che impegna il sindaco Virginia Raggi e la sua giunta a "bloccare il pagamento dell'iva e dei contributi dei dipendenti di tutte le associazioni sportive dilettantistiche". Il provvedimento inoltre impegna la prima cittadina al "congelamento delle bollette, dei canoni di concessione degli impianti sportivi e delle tasse federali pagate per gli eventi rinviati". Il documento chiede anche di inserire i lavoratori dello sport tra quelli che beneficeranno di aiuti economici, se non previsto espressamente dai provvedimenti governativi. (Rer)