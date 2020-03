Coronavirus: Cafarotti, sosterremo la filiera del turismo con ogni strumento

- "In questo momento di crisi generale, lavoriamo più che mai al fianco di chi è stato duramente colpito dall'emergenza Covid-19: con la Memoria approvata oggi in Giunta, sosteniamo la filiera del turismo attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione". Lo scrive in un post su Facebook Carlo Cafarotti assessore al commercio e turismo di Roma. "Dopo la necessaria stima di perdite e misure necessarie, valutiamo possibili interventi su tassazione, sospensione del contributo di soggiorno, comunicazioni condivise di rilancio cittadino e ogni altra iniziativa utile a questo settore, che è il nostro fiore all'occhiello. Tutti insieme stileremo un piano emergenziale da sottoporre al governo, al fine di richiedere stanziamenti e supporti. Perché gli alberghi torneranno ad aprire, i locali si riempiranno di nuovo e tutto l'indotto dell'accoglienza si rimetterà in moto per dare il benvenuto in città ai turisti. Roma -conclude Cafarotti- tornerà più forte di prima".(Com)