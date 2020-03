Coronavirus: 37 casi di contagio in Valle d'Aosta

- La Regione ha diramato i numeri dell’emergenza coronavirus in Valle d’Aosta. Il numero dei contagi è arrivato a 38 casi, uno dei quali è deceduto. Ci sono nove pazienti ricoverati in ospedale mentre altri ventotto risultano curati a domicilio. In totale, sono stati effettuati sinora 188 tamponi, 86 dei quali hanno dato esito negativo mentre per altri 64 ancora si attende il responso. (Ren)